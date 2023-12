Die Hahn Gruppe hat für ihren neu aufgelegten geschlossenen Publikums-AIF „Hahn Pluswertfonds 180“ rund 28,5 Mio. in ein Fachmarktzentrum in Landshut investiert. Das Beteiligungsobjekt stammt aus dem Bestand des sich in Auflösung befindlichen Insti-Fonds „Hahn FCP-FIS – German Retail Fund stammt .

[…]