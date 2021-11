Hahn bestellt Daniel Löhken in den Vorstand

Daniel Löhken

© Hahn Gruppe

Die Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG hat den zuletzt bei Corestate tätigen Daniel Löhken mit Wirkung zum 1. Januar 2022 in den Vorstand berufen. Zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Kuhlmann bildet er zukünftig den zweiköpfigen Vorstand der Gesellschaft.

.

„Mit Daniel Löhken berufen wir einen Manager, der über sehr viel Erfahrung in der Immobilien- und Finanzwirtschaft verfügt“, so Stefan Brendgen, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG.



Daniel Löhken (42) begann seine Karriere im Jahr 2008 bei der internationalen Anwaltssoziität Clifford Chance LLP. Es folgten 2010 bis 2018 verantwortliche Fach- und Managementpositionen bei der IKB Deutsche Industriebank AG und der Vonovia SE. Seit Anfang 2018 war der Volljurist bei der Corestate Capital Holding S.A. tätig und verantwortete dort zuletzt als Mitglied des Vorstands und des Executive Committee die Gruppenbereiche Personal, Recht, Compliance, Risikomanagement, ESG und Interne Revision [wir berichteten].



„Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Daniel Löhken. Neben seiner breit gefächerten Fachkompetenz bringt er ausgeprägte Stärken in der Unternehmensorganisation mit, die uns zukünftig bei der Entwicklung des Konzerns voranbringen werden“, kommentiert Thomas Kuhlmann, Vorstandsvorsitzender der Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG.