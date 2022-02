Hahn Air verlängert 5.300 m² im Dreieicher Hayn Parc II

Die Saspo Holding GmbH mit ihrer Tochtergesellschaft Hahn Air, einer deutschen Linien- und Executive-Charter-Fluggesellschaft, hat ihren Mietvertrag in Dreieich langfristig verlängert. Das Unternehmen belegt damit weiterhin rund 5.300 m² Bürofläche verteilt auf 5 Etagen im Hayn Parc II, An der Trift 65 in Dreieich.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Hayn Park II, in direkter Nähe zu den Flughäfen Frankfurt und Frankfurt Egelsbach, langfristig einen idealen Standort für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sichern konnten“, erklärt Oliver Fronius, Head of Facility Management bei Hahn Air, der die Verhandlungen über die Verlängerung des Mietvertrags begleitete. Beraten wurde das Unternehmen exklusiv von Blackolive.



Der Hayn Parc II, der sich seit 2016 im Bestand von GxP befindet [wir berichteten], liegt mitten im Gewerbegebiet Dreieichs, wo viele namhafte Unternehmen ansässig sind. Das 6-geschossige Bürohaus zeichnet sich durch eine optimale Anbindung aus. Während der öffentliche Nahverkehr fußläufig zu erreichen ist, gelangt man in nur 5 Fahrtminuten zur A661, und auch der Frankfurter Flughafen befindet sich in nächster Nähe.