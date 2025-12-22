Hagedorn übergibt in Rheinau Staffelstab an Bauwo

Auf dem rund acht Hektar großen Industrieareal in Rheinau-Freistett hat Hagedorn innerhalb weniger Monate Rückbau, Kampfmittelfreimessung und Bodenmanagement abgeschlossen. Die baureife Fläche wurde an Bauwo übergeben, das das Areal im Frühjahr erworben hatte [wir berichteten], um dort ab 2026 rund 42.000 m² Hallenflächen zu realisieren.

.

Seit Projektstart im März wurde das rund acht Hektar große Areal schrittweise für die weitere Nutzung vorbereitet. Neben dem vollständigen Rückbau der Bestandsgebäude übernahm die Hagedorn Unternehmensgruppe auch die Kampfmittelfreimessung sowie das umfassende Bodenmanagement.



Die zügige Umsetzung innerhalb eines engen Zeitrahmens verdeutlicht die Leistungsfähigkeit der integrierten Prozesskette – von der Planung über den Rückbau bis hin zur finalen Flächenherstellung. Mit der Übergabe der Fläche ist zugleich der Startschuss für die nächste Entwicklungsphase gefallen: Die Bauwo Grundstücksgesellschaft verfügt bereits über eine rechtskräftige Baugenehmigung für rund 42.000 m² moderne Hallenflächen, aufgeteilt in fünf Units. Der Baustart ist für Januar 2026 vorgesehen. Interessierten Mietern stehen ab Ende des 4. Quartals 2026 Hallenflächen ab ca. 6.000 m² zur Verfügung.



„Das Projekt in Rheinau zeigt sehr deutlich, wofür Hagedorn steht: komplexe Aufgabenstellungen klar zu strukturieren und zuverlässig umzusetzen. Rückbau, Kampfmittelthematik und Bodenmanagement greifen hier ineinander. Dass wir die Fläche innerhalb dieses Zeitfensters baureif übergeben konnten, bestätigt die Stärke unserer eingespielten Abläufe“, sagt Frederik Haverig, Senior Projektentwickler der Hagedorn Revital GmbH, ein Unternehmen der Hagedorn Gruppe.



Mit dem nun abgeschlossenen Projekt endet die Revitalisierungsphase. Gleichzeitig beginnt die nächste Entwicklungsstufe des Standorts. Die unmittelbare Anschlussfähigkeit für den Hochbau unterstreicht den nachhaltigen Ansatz der Flächenrevitalisierung: Ehemals industriell genutzte Areale werden reaktiviert und ohne Zeitverlust neuen Nutzungen zugeführt.