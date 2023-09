HafenCity: Quartiersmanagement als soziale Anlaufstelle

Die HafenCity mit aktuell rund 8.000 Bewohnenden in ca. 4.000 Haushalten baut ihr Angebot für soziokulturelle Teilhabe aus, um die Gemeinschaft fördernde Strukturen zu schaffen. Diese Strukturen sollen aus dem Stadtteil heraus entstehen und von den Menschen, Unternehmen und Institutionen aus der HafenCity getragen werden.

.

Als institutionelle Verankerung dieses Gedankens wurde am 12. September 2023 der Verein „Quartiersmanagement HafenCity“ feierlich gegründet. Zukünftig wird ein Quartiersmanagement als Anlaufstelle im Stadtteil fungieren, sich um den Betrieb der Gemeinschaftshäuser kümmern und zusammen mit den zukünftigen Mitgliedern die genannten Ziele fördern. Der Verein steht sämtlichen Menschen und Organisationen offen, die in der HafenCity leben, arbeiten oder ein berechtigtes Interesse an der sozialen Entwicklung der HafenCity haben.



Zum nächstmöglichen Zeitpunkt soll die Geschäftsstelle des Vereins besetzt werden. Im Rahmen dreier gesonderter Informationsveranstaltungen Anfang November können sich die unterschiedlichen Interessengruppen im Stadtteil über die Aufgaben, Handlungsfelder und Ziele des Quartiersmanagements HafenCity umfassend informieren und erfahren, in welcher Form sie sich aktiv einbringen können. Bis zum Jahresende wird HafenCity dann über ein eigenes Quartiersmanagement verfügen.



„Mit der Vereinsgründung des Quartiersmanagements HafenCity am 12. September 2023 ebnen wir jetzt den Weg für eine innovative Idee, die vor rund zehn Jahren geboren wurde: Die Vision einer auf Gemeinschaft, Gemeinwohl und sozialer Teilhabe ausgerichteten HafenCity soll Wirklichkeit werden. Das Besondere daran ist, dass sich der Verein und sein zukünftiges Wirken eigenständig und vollständig aus Mitgliedsbeiträgen finanziert und damit ohne öffentliche Gelder auskommen wird. Sichergestellt wurde dies durch die Bereitschaft vieler Grundstückseigentümer, diese Idee auch materiell zu fördern. Ich bin davon überzeugt, dass das Quartiersmanagement das gesellschaftliche Miteinander im Stadtteil beständig stärken wird.“, sagt Dr. Andreas Kleinau, Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH.



Ziel des Vereins ist es, sich für die Belange der unterschiedlichen Interessengruppen einzusetzen, zu informieren, zu aktivieren, zu vernetzen und Angebote zu schaffen, die dauerhaft zu einer nachbarschaftlichen, inklusiven und lebendigen HafenCity beitragen. Zur Verwirklichung dieses Zwecks übernimmt der Verein auch die Organisation des operativen Quartiersmanagements. Weiterhin gehört zukünftig der Betrieb der beiden Gemeinschaftshäuser im Grasbrookpark und im Baakenpark, die sich in der Endphase des Baus befinden, zu den Aufgaben des Quartiersmanagements HafenCity.



Der Verein finanziert sich aus den Mitgliedsbeiträgen. Eigentümer und Eigentümerinnen von Grundstücken in der HafenCity haben sich mit Kauf verpflichtet, einen finanziellen Beitrag zu leisten. Alle Personen aus den anderen Interessengruppen können für einen geringen Betrag ebenfalls Mitglied im Verein werden und sich so aktiv einbringen.