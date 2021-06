HafenCity feiert Eröffnung des Amerigo-Vespucci-Platzes

Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher hat am Freitag den Amerigo-Vespucci-Platz im Quartier Elbbrücken im Beisein des Vorsitzenden der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH, Jürgen Bruns-Berentelg, sowie des Geschäftsführers von Atelier Loidl, Landschaftsarchitekten, Felix Schwarz, eröffnet.

.

Der Platz bildet den östlichen Abschluss der HafenCity als öffentlicher Raum und ist fast so groß wie der Rathausplatz. Rund um den Amerigo-Vespucci-Platz wächst in den kommenden Jahren das Quartier Elbbrücken in die Höhe, das mit hoch innovativen und nachhaltigen Gebäudekonzepten, fortschrittlichen Arbeitswelten und ambitioniertesten Wohnkonzepten Hamburgs „Zukunftslabor nachhaltigen Bauens“ ist. Nach einer 20-jährigen Planungs- und Baugeschichte ist die HafenCity jetzt im Osten an den Elbbrücken angekommen.



„Mit dem Amerigo-Vespucci-Platz erhält das Quartier Elbbrücken einen attraktiven Mittelpunkt für das öffentliche Leben in der HafenCity. Das Quartier Elbbrücken bietet Platz für rund 1.400 neue Wohnungen und 11.000 Arbeitsplätze – mit Blick auf die Elbe und direkter Anbindung an die U-Bahn. Zwanzig Jahre nach Beginn der ersten Bauarbeiten wird die HafenCity jetzt mit den Quartieren im Osten als Hamburgs jüngster und modernster Stadtteil fertiggestellt", so Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister.



Der Amerigo-Vespucci-Platz bildet das Kopfende des Baakenhafens und das stadträumliche Zentrum des Quartiers Elbbrücken. Mit einer leichten Neigung von drei Prozent (4 m Höhenunterschied) steigt der große Stadtplatz vom Hafenbecken langsam an und bietet unterschiedliche Perspektiven auf das Wasser und die umgebende Architektur. Die nahezu 10.000 m² große Fläche wirkt mehr wie eine „Platzlandschaft“, die durch Stufen und Rampen sowie grüne blühende Inseln aus Rasenflächen, Stauden und insgesamt 87 Bäumen gegliedert ist. Der Amerigo-Vespucci-Platz wird optisch durch ein einheitliches Großsteinpflaster in Fischgrätmuster zusammengehalten. Dadurch entsteht ein robuster, auch für Veranstaltungen nutzbarer Stadtplatz, der im Zentrum frei bleibt für öffentliche Nutzungen und weite Blicke in die HafenCity erlaubt. Großzügige Holzsitzmöbel rund um die Vegetationsinseln sowie zahlreiche weitere Bänke und Stuhlgruppen schaffen Möglichkeiten zum Entspannen und Verweilen. Der Name des Platzes geht auf den italienischen Entdecker Amerigo Vespucci zurück, der im 15. Jahrhundert lebte.



Den Entwurf für den Platz sowie die Promenaden und Freiflächen des gesamten Quartiers Elbbrücken lieferte das Büro Atelier Loidl, das sich im freiraumplanerischen Wettbewerb im Jahre 2016 durchgesetzt hatte. Bauherrin ist die HafenCity Hamburg GmbH.



„2005 haben wir mit den Magellan-Terrassen den ersten Platz der HafenCity eröffnet. Jetzt, 2021, eröffnen wir den letzten und größten Platz der HafenCity. Plätze und grüne Räume waren immer die Vorreiter, bevor die Menschen kamen – auch weil die Menschen wohnen und die Atmosphäre spüren wollen, die ihnen ein Ort bietet. Vom Amerigo-Vespucci-Platz erschließt sich ein grandioser Blick in die HafenCity mit einer zentral gelegenen grünen Insel, dem Baakenpark. Nach Osten kulminiert das bauliche Zentrum an den Elbbrücken – im Sinne eines Höhepunkts – im Elbtower. Mit dem Amerigo-Vespucci-Platz ist ein sorgfältiger, schöner Platz entstanden, der gleichzeitig verschiedene Teile der HafenCity und ihren Besuchern, Beschäftigten und Bewohnern zusammenbringt“, so Prof. Jürgen Bruns-Berentelg, Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH.