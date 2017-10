HafenCity: Ericus-Contor vollvermietet

Die Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat die Vollvermietung in der Büroimmobilie Ericus-Contor erreicht. Neuer Mieter ist die Team Situs GmbH, die die letzten vakanten Flächen über rund 1.000 m² angemietet hat, um dort ein Business Center zu betreiben.

Das im Jahr 2011 erbaute Ericus-Contor an der Ericusspitze 2-4 erwarb die Triuva im Jahr 2014 im Auftrag eines Spezialfonds, hinter dem eine größere Versorgungskasse steht [IVG Institutional Funds kauft Ericus-Contor in Hamburg]. Das am östlichen Eingang der Hamburger HafenCity gelegene Multi-Tenant Gebäude ist anhand nachhaltiger Kriterien erbaut, hat eine LEED-Platin-Zertifizierung und umfasst auf zehn Stockwerke verteilt eine gesamte Bürofläche von rund 17.500 m² sowie Handelsflächen von rund 1.400 m².