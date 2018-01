HafenCity auf der Zielgeraden

Die HafenCity befindet sich im Endspurt: Für 2018 stehen drei Hoteleröffnungen mit 700 Zimmern, 800 bezugsfertige Wohnungen und der Einzug mehrerer großer und kleinerer Unternehmen an. Darüber hinaus geht es geradlinig weiter, 2018 gehen gut 1.500 Wohnungen in Bau. Hafencity-Chef Professor Jürgen Bruns-Berentelg zeigte sich auf der Jahrespressekonferenz mit der Entwicklung des neuen Stadtteils sichtlich zufrieden. Mit der Betriebsaufnahme der U4- Haltestelle an den Elbbrücken am 9. Dezember 2018 wird die HafenCity zudem noch stärker mit der gesamten City und den Nachbarstadtteilen Rothenburgsort, Veddel und Grasbrook vernetzt. Und die sich in der Entwicklung befindlichen Gebiete Billebogen und Grasbrook werden weiteres Potenzial bringen.

In 2018 werden rund 800 Wohnungen bezogen, dazu gehören unter anderem zahlreiche Familienwohnungen, die ersten Studentenapartments und rund 300 geförderte Wohnungen. Im Quartier Baakenhafen werden die ersten Bewohner einziehen. Rund 1.500 Wohnungen gehen in 2018 in Bau, darunter circa 450 auf dem Strandkai, circa 950 Wohnungen im Quartier Baakenhafen und circa 150 am Lohsepark. Außerdem verfügt der Stadtteil inzwischen über fünf Kitas und eine Grundschule, und die Eröffnung der zweiten Grundschule am Baakenhafen ist für 2020 geplant. Zudem geht der Schulcampus mit Gymnasium und Stadtteilschule am Lohsepark in die entscheidende Phase des Architekturwettbewerbs, Eröffnung ist 2022. Bereits zum Schuljahr 2020/21 wird es ein weiterführendes Schulangebot im neuen Grundschulgebäude am Baakenhafen geben.



Noch in 2004, als die ersten Bewohner am Sandtorkai einzogen, erschien die HafenCity vielen als nicht familientauglich. Doch in den letzten Jahren ist der Anteil von Haushalten mit Kindern stetig gestiegen. Nach aktuellen Zahlen des Statistikamts Nord übertrifft er mit 22,7 Prozent deutlich den Hamburger Durchschnitt. Die Strategie der HafenCity, Kitas und Schulen frühzeitig in den Stadtteil zu integrieren, qualitätsvolle öffentliche Stadträume zu schaffen und auf Nutzungsmischung zu setzen, zahlt sich heute aus.



Durch das stetig wachsende Kulturangebot wächst auch das Angebot an Hotels. In der zentralen und östlichen HafenCity eröffnen in 2018 drei Hotels mit insgesamt circa 700 Hotelzimmern. Hierzu gehört das Hotel Pierdrei mit 212 Zimmern im nördlichen Überseequartier. Entwickelt und betrieben von Frederik und Gerrit Braun sowie Sebastian Drechsler vom Miniatur Wunderland, Prof. Norbert Aust vom Schmidts Tivoli und Kai Hollmann von Fortune Hotels. Am Baakenhafen geht außerdem ab Mai 2018 das Jufa-Hotel mit 220 Zimmern in Betrieb. Das erste norddeutsche Haus des österreichischen Familienhotel-Spezialisten bietet alles rund um den Urlaub mit Kindern. Und schließlich eröffnet im Herbst 2018 die Holiday Inn Gruppe gegenüber der HafenCity Universität, ein neues Haus mit 265 Zimmern und einem Konferenz- und Veranstaltungsbereich.



2018 ist in der HafenCity auch das Jahr des Bezugs und Baubeginns mehrerer großer neuer Unternehmenssitze, aber auch innovative Start-up-Unternehmen zieht es in die HafenCity. Im Frühjahr 2018 wird südlich des Grasbrookparks der neue Firmensitz von Engel & Völkers mit einer firmeneigenen Akademie seinen Betrieb aufnehmen. Im benachbarten „Strandhaus“ sind zugleich 94 Wohnungen bezugsfertig. Ab Sommer wird außerdem in das Bürohaus Shipyard die IT-Zentrale von Kühne + Nagel einziehen [Strabag und ECE feiern Richtfest in der HafenCity]. Der Logistikkonzern baut damit neben seiner Deutschlandzentrale sowie der Kühne-Logistics University, die am Großen Grasbrook ihren Sitz haben, einen weiteren Standort in der HafenCity aus. Im Herbst 2018 beginnt die HIH Projektentwicklung mit dem Bau des neuen Verlagshauses für Gruner + Jahr am Lohsepark [Gruner + Jahr verlegt Hauptsitz in die Hamburger HafenCity].



Der neue Stadtteil Grasbrook bietet viel Potenzial und wird Raum für neue Büros, Gewerbegebäude, Forschungsstätten und Labore sowie für Wohnungen bieten. Geplant sind dort 16.000 Arbeitsplätze, 3.000 Wohnungen sowie Einkaufsmöglichkeiten, eine Grundschule und Kitas. Auch Bestandsgebäude sollen dafür genutzt werden. Insgesamt entsteht auf einer Fläche von etwa 46 ha mit rund 880.000 m² oberirdische Bruttogeschossfläche ein Stadtentwicklungsvorhaben, das die Dimension eines guten Drittels der HafenCity haben wird. Die Flächen für das östliche Areal der Hafencity bis zu den Elbbrücken für 55.000 m² Bruttogeschossfläche (BGF), darunter für 410 Wohneinheiten, sollen im laufenden Jahr ausgeschrieben werden. Der Baustart für den geplanten Elbtower mit rund 100.000 m² soll nach derzeitigem 2021 erfolgen. Die Verhandlungen sind laut Bruns-Berentelg bereits fortgeschritten.



Viel Potenzial bietet auch die Entwicklung des Billebogens aus. Im Stadtteil Rothenburgsort in Hamburg Mitte gelegen, verknüpft er künftig die HafenCity, Billbrook, Veddel und City zu neuen Nachbarschaften. Rothenburgsort, dessen urbaner Charakter im Zweiten Weltkrieg und durch den Verkehr und Gewerbe betonenden Wiederaufbau zerstört worden war, wird so wieder Teil der inneren Stadt. Ein Fokus der Billebogen Entwicklungsgesellschaft & Co. KG, eine Tochter der HafenCity Hamburg GmbH, ist die Neudefinition des Stadttors Elbbrücken. Genauer gesagt: Von den Elbbrücken über den Neuen Huckepackbahnhof bis zum Billbecken soll ein integrierter neuer Eingang zur inneren Stadt Hamburgs auf rund 700 Metern entstehen. In 2018 werden über ein städtebauliches Verfahren dafür neue Vorstellungen entwickelt. Rund um die Billhorner Brückenstraße als Hamburger Hauptverkehrsachse birgt der mögliche Rückbau von Verkehrsflächen in diesem stadträumlichen Kontext großes Potenzial. Aus einem überdimensionierten Autobahnkleeblatt können hier Gewerbeflächen in bester Lage geschaffen werden, in deren Lärmschatten auch Wohnen möglich ist.



Als zentraler Chancenraum für Urbane Produktion liegt ein weiterer Fokus auf dem Neuen Huckepackbahnhof. Das bisher gefangene 11-Hektar-Gelände zwischen Billhorner Brückenstraße und Billstraße wird vielfältig erschlossen und kann endlich seine hervorragende Nähe zur City und HafenCity zur Geltung bringen. Auf dem Neuen Huckepackbahnhof entstehen 2.500 bis 3.000 hochwertige Arbeitsplätze in einem neuen Typ von Gewerbebauten, die eine innovative Umgebung, nachhaltig effiziente Raumstrukturen und bestens sichtbare Adresse bieten. Von den Elbbrücken bis zur Bille entsteht somit ein neuer Raum für Ideen.



„Stadträumlich und in ihrer Grundstücksentwicklung ist die HafenCity an den Elbbrücken angekommen. Sie verlangt nach einer nördlichen und südlichen Integration. Hier kann Stadt als großes Entree, als Ort mit hoher Nutzungsdichte und städtebaulicher Ausdruckskraft formuliert werden. HafenCity, Billebogen und Grasbrook, – gemeinsam ergeben sie einen großen innenstädtischen Transformationsraum von rund 250 Hektar. Qualitativ können sie mit ihren jeweils eigenen Themenschwerpunkten unterschiedliche Antworten auf wichtige Zukunftsfragen von Städten bieten“, so Prof. Bruns-Berentelg.