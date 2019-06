Hafen Frankfurt bleibt durch trimodale Anbindung auf Kurs

„Die HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt konnte im vergangenen Jahr trotz Niedrigwasser eine leichte Steigerung der Verkehrsleistung verzeichnen. Das zeigt, dass eine der Stärken des Frankfurter Hafens seine Flexibilität ist“, bekundet der Vorsitzende des Aufsichtsrats der HFM, Stadtrat Markus Frank.

Dank trimodaler Logistikangebote wirkte sich das starke Niedrigwasser im vergangenen Jahr nur begrenzt auf das Gesamtergebnis aus. Im Frankfurter Hafen wurden im Jahr 2018 insgesamt 3,77 Millionen Tonnen Güter per Schiff und Bahn umgeschlagen, was einer Steigerung von 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Aufgrund des starken Niedrigwassers auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen, nahm der Umschlag mit dem Binnenschiff um 6,5 Prozent gegenüber 2017 ab. Durch das Niedrigwasser konnten die Schiffe über mehrere Monate nicht annähernd voll beladen werden. Dieser Umstand verteuerte die Schiffstransporte und führte wegen der begrenzten Verfügbarkeit von zusätzlichen Schiffen insgesamt zu einem Rückgang des Umschlags. Bundesweit verringerte sich die Güterbeförderung per Binnenschiff um 11,1 Prozent und fiel damit noch erheblich größer aus. In Frankfurt konnten die schwierigen Bedingungen im wasserseitigen Güterverkehr zu einem großen Teil durch Verlagerungen auf die Schiene ausgeglichen werden. Der Güterverkehr mit der Hafenbahn der HFM nahm gegenüber dem Jahr 2017 um 34,7 Prozent zu. Insgesamt wurden 981.514 Tonnen per Bahn und 2.787.676 Tonnen per Binnenschiff umgeschlagen.