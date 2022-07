Haelthy mietet sich im Sky Office ein

Die Haelthy Development GmbH bleibt dem Düsseldorfer Sky Office treu. Nachdem die Spezialisten für gesunde Ernährung bereits als Untermieter rund 410 m² Bürofläche am Kennedydamm 24 bezogen hatten, konnte der Vertrag nun in ein direktes, langfristiges Mietverhältnis überführt werden. Die Immobilie mit einer Gesamtfläche von rund 30.500 m² befindet sich im Eigentum der Allianz und wird in deren Auftrag von der Allianz Real Estate verwaltet. Savills war bereits beim Abschluss des Untermietvertrages sowie während des aktuellen Vermittlungsprozesses für den Mieter und im Rahmen eines Lead-Mandats für den Eigentümer beratend tätig.

