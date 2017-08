Häcker-Küchen baut in Ostercappeln-Venne

Augenreiben in der Region: Der ostwestfälische Küchenhersteller Häcker wird sein neues Werk im niedersächsischen Ostercappeln-Venne bauen – die Pläne für den Standort Bünde-Muckum wurden „kurzerhand“ begraben. Hintergrund der überraschenden Entscheidung aus Rödinghausen: Langwierige Entscheidungsprozesse und ein Parcours-Ritt durch die Genehmigungsinstanzen plus rabiate Bürgerinitiative auf der einen, ausgewiesene Gewerbe- und Industrieflächen auf der anderen Seite (der Landesgrenze).

Die „größte Investition in der Unternehmensgeschichte“ wird Häcker nun auf 21,5 Hektar auf dem kompletten Gewerbegebiet der Gemeinde Ostercappeln an der B 218 realisieren. Und in mehreren Stufen „hunderte von Arbeitsplätzen“ mitbringen. Jochen Finkemeier, geschäftsführender Gesellschafter bei Häcker, will auf dem Areal ein „zukunftsweisendes Produktions- und Logistikkonzept“ umsetzen, dass fit für den zukünftigen Wettbewerb macht.



Gegen ein Häcker-Werk in Muckum hatte sich von Anbeginn eine erbitterte Bürgerinitiative formiert. Ungeachtet dessen hatten Stadt Rödinghausen und Stadt Bünde über ein gemeinsames Gewerbegebiet verhandelt. Gleichwohl war es bis dato nicht gelungen, einen tragfähigen Beschluss auszuarbeiten, der dem Regionalrat hätte vorgelegt werden können. Dieser wiederum hätte über die Änderung des Flächennutzungsplans befinden und dazu die Stellungnahmen der umliegenden Gemeinden einholen müssen. Zusätzlich hätte der „Ersatz“ für den Teil der Flächen, die in einem Landschaftsschutzgebiet liegen, zu lange gedauert.