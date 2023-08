Habyt feiert Auftakt in Österreich

Mit etwas Verspätung kann Habyt diese Woche sein Debüt in Österreich feiern. Der Neubau im Quartier My Smart City Graz umfasst insgesamt 218 Einheiten auf einer Gesamtfläche von 6.073 m², die sich Betreiber vertraglich schon in 2022 gesichert hatte [wir berichteten].

