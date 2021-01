Während die Geschäfte in den Städten durch die Corona-Pandemie um ihr Überleben kämpfen, gibt es mit dem Lebensmitteleinzelhandel auf der anderen Seite auch Gewinner in der Krise. Der Lebensmitteleinzelhandel bleibt ein echter Stabilitätsanker. Auch für viele Unternehmen in der Branche.

Die a...

[…]