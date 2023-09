Habona knackt Milliarden-Marke bei AuM

Mit dem Ankauf eines knapp fünf Jahre alten Edeka-Vollsortimenters im bayrischen Reichertshausen für einen ihrer Spezialfonds steigert die Habona Invest-Gruppe ihr verwaltetes Immobilienvermögen auf nun über eine Milliarde Euro. Der Fondsinitiator und Asset Manager tätigte in den vergangenen zwölf Monaten in einem herausfordernden Marktumfeld Ankäufe in Höhe von rund 170 Millionen Euro.

.

Die im Jahr 2009 gegründete Unternehmensgruppe hat bisher erfolgreich acht geschlossene und einen offenen Immobilien-Publikumsfonds sowie drei offene Immobilien-Spezialfonds aufgelegt und über 850 Millionen Euro Eigenkapital platziert.



„Unsere Philosophie von Investments mit dem Fokus auf die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen hat sich über all die Jahre und auch in Zeiten multipler Krisen als richtig erwiesen. Wir sind stolz, mit einem verwalteten Immobilienvermögen von über einer Milliarde Euro einen weiteren Meilenstein erreicht zu haben“, sagt Johannes Palla, Gründer und Geschäftsführer der Habona Invest-Gruppe.