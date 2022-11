Habona kauft Nahversorger-Portfolio in Oberfranken für 17 Mio.

Die Habona Invest-Gruppe hat für den für die Deka aufgelegten und von der Hansainvest als Service-KVG administrierten zweiten offenen Immobilienspezialfonds „Habona Deutsche Nahversorger 02 (Inst.)“ ein Portfolio aus drei Nahversorgern im nördlichen Bayern mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von fast 17 Millionen Euro angekauft.

.

Das Portfolio besteht aus zwei Neubauten sowie einem bestehenden Nahversorgungszentrum mit den langfristigen Ankermietern Edeka und Diska Lebensmitteldiscounter. Die beiden Neubauten wurden im Herbst 2021 fertiggestellt und eröffnet, das bestehende Nahversorgungszentrum wurde bereits im November 2020 fertiggestellt. Auf einer Gesamtmietfläche von rund 6.000 m² gibt es hier neben den obengenannten Ankermietern einen Bäcker, einen Metzger und einen Textildiscounter.



Die Objekte befinden sich in der Gnaileser Straße 29 in Rödental bei Coburg, Mieter der 3.448 m² Nutzfläche ist Edeka. Das zweite Objekt befindet sich in der Fichtelgebirgsstraße 2 in Konradsreuth bei Hof, Mieter ist Diska auf 1.195 m². Diska ist auch Mieter des dritten Objekts in der Burgkunstadter Straße 4 in Mainleus nahe Kulmbach auf 1.194 m².



„Auch diese Objekte tragen durch attraktive Rahmenbedingungen sowie lange Mietvertragslaufzeiten von rund 14 Jahren den Renditeerwartungen und dem Sicherheitsbedürfnis der Anleger Rechnung“, so Hans Christian Schmidt FRICS, Geschäftsführer der Habona Invest Asset Management GmbH.



In den nächsten Monaten plant Habona weitere Ankäufe für den Spezialfonds, der ein Gesamtinvestitionsvolumen von bis zu 270 Millionen Euro haben wird. Der Anlagefokus liegt auf onlineresistenten Nahversorgungsimmobilien mit bonitätsstarken Hauptmietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel.



Rechtlich wurde Habona wurde von der Kanzlei BKLAW Bottermann Khorrami Rechtsanwälte beraten, vermittelt wurde der Erwerb durch das Beratungsunternehmen Kleinschmidt Immobilien GmbH & Co. KG.