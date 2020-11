Habona erwirbt Nahversorger-Portfolio für über 52 Mio Euro von Ten Brinke

Die Frankfurter Habona Invest-Gruppe hat für den für die Deka aufgelegten offenen Immobilienspezialfonds „Habona Deutsche Nahversorger (Inst.)“ ein Portfolio aus vier Nahversorgungszentren mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 52 Millionen Euro von der Ten Brinke Group kaufvertraglich gesichert. „Die vier Nahversorger ergänzen das Portfolio des offenen Spezialfonds. Es handelt sich um Neubauten, die alle mit einer Restmietdauer von ca. 15 Jahren langfristig an die unterschiedlichen Hauptmieter vermietet sind. Mit dieser Transaktion kommen wir der Vollinvestition des Fonds einen wesentlichen Schritt näher.“, so Carsten König, Geschäftsführer der Habona Invest Asset Management GmbH.

Das Portfolio mit den Hauptmietern Rewe, Edeka, Aldi und Netto umfasst an den vier Standorten Brühl, Kamp-Lintfort, Lüdenscheid und Selm (alle in Nordrhein-Westfalen) eine Gesamtmietfläche von knapp 18.000 m².



Habona plant in den nächsten Wochen weitere Ankäufe für den Spezialfonds, der ein Gesamtinvestitionsvolumen von 350 Millionen Euro haben wird. Der Investmentfokus liegt dabei auf onlineresistenten Nahversorgungsimmobilien mit bonitätsstarken Hauptmietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel.