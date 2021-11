Habona kauft fÃ¼nf Nahversorger fÃ¼r EHF 07 fÃ¼r Ã¼ber 21 Mio. Euro

Habona Invest hat für seinen geschlossenen Publikumsfonds Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 07 sowohl ein Portfolio bestehend aus vier Nahversorgungsimmobilien für über 17 Mio. Euro als auch einen Nahversorger in Baunatal für über 4,5 Mio. Euro erworben.

Die zum Portfolio gehörenden vier Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von rund 6.000 m² und den langfristigen Ankermietern Netto und Wasgau befinden sich in Rheinland-Pfalz (Simmern) und Bayern (Steinfeld, Pressath und Gotteszell). An den bereits etablierten Standorten in Bayern entstehen in den nächsten Monaten moderne Netto-Neubauten. Der Wasgau Markt in Simmern wurde im Jahr 2016 errichtet und weist ebenfalls Neubauqualitäten auf.



Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit des Portfolios liegt bei über 13 Jahren. Alle Standorte vereint eine gute Erreichbarkeit durch die Lage an Bundesstraßen bzw. Durchgangsstraßen. Insgesamt stellen die vier Objekte die tägliche Versorgung für über 20.000 Menschen in den Einzugsgebieten sicher.



Bereits in der vergangenen Woche verkündete der Fondsinitiator den Ankauf einer 2018 neu errichteten Immobilie im hessischen Baunatal. Das Objekt mit einer Gesamtmietfläche von rund 1.400 m² ist langfristig an den Ankermieter Netto und den Nebenmieter Burger King vermietet. Die durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit liegt bei über 12 Jahren. Für Pkw-Kunden stehen 89 Parkplätze, teils mit E-Ladesäule ausgestattet, zur Verfügung. Im direkten Einzugsgebiet leben mehr als 5.000 Menschen. Zudem überzeugt der Standort durch seine starke, verkehrsbezogene Lage an der A49/A44 und der Nähe zum personalintensiven VW-Werk.



Rechtlich beraten wurde Habona Invest bei der Transaktion in Baunatal von der Wirtschaftskanzlei Menold Bezler.