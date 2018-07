Habona kauft 4 weitere Nahversorger für Einzelhandelsfonds 06

Der Frankfurter Fondsinitiator und Asset Manager Habona Invest hat für seinen von der Service-KVG Hansainvst administrierten alternativen Investmentfonds Habona Einzelhandelsfonds 06 das ursprüngliche Platzierungsziel in Höhe von 50 Millionen Euro vorzeitig in Rekordgeschwindigkeit erreicht. Allein im ersten Halbjahr 2018 konnte über 37 Millionen Euro Eigenkapital bei Privatanlegern eingeworben werden. Habona hat daher beschlossen, das avisierte Eigenkapitalvolumen des Fonds auf 100 Millionen Euro anzuheben und die Platzierungsphase des Fonds bis zum 30. Juni 2019 zu verlängern.

.

Das Kapital des Habona Einzelhandelsfonds 06 wird unterdessen weiter investiert. In den vergangenen Wochen wurden vier weitere Lebensmittel-Nahversorgungsimmobilien mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 15 Millionen Euro und einer Gesamtmietfläche von ca. 7.400 m² erworben. Die Akquisitionen erfolgten im Rahmen mehrerer Einzeltransaktionen von vier verschiedenen Verkäufern.



Bei den Immobilien handelt es sich um einen Koppelstandort mit den Ankermietern Edeka und Aldi im brandenburgischen Templin sowie um drei Netto-Neubauten in Moringen (Niedersachsen), Stolberg (NRW) und Mistelbach (Bayern). Die Hauptmieter haben, wie in der Nahversorgung üblich, langfristige Mietverträge über 15 Jahre abgeschlossen. Das aktuelle Gesamtinvestitionsvolumen des Fonds steigt durch die Ankäufe auf ca. 50 Millionen Euro. Mit fortschreitender Kapitaleinwerbung wird das Gesamtinvestitionsvolumen des Fonds in diesem Jahr noch auf ca. 125 Millionen Euro anwachsen.