Die Habona Invest Gruppe stockt das Portfolio des 2021 in Kooperation mit der Deka aufgelegten offenen Immobilien-Spezialfonds „Habona Deutsche Nahversorger 02 (Inst.)“ weiter auf und sichert sich einen Lebensmittelmarkt in Hessen und zwei Discounter in Sachsen. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt im hohen einstelligen Millionenbereich.

