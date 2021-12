Habona investiert 9,5 Mio. Euro in Thüringen und Sachsen

Habona Invest sichert sich zwei weitere Nahversorgungsimmobilien in Berka/Werra in Thüringen und Zeitz in Sachsen-Anhalt. Das Gesamtinvestitionsvolumen für beide Transaktionen beläuft sich auf insgesamt 9,5 Mio. Euro.

.

Neuerwerb für Retail-Fonds in Thüringen

Nur wenige Tage nach Ankäufen für insgesamt mehr als 21 Mio. Euro für seinen geschlossenen Publikumsfonds Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 07 [wir berichteten] sichert sich der Frankfurter Fondsinitiator und Asset Manager für den Fonds ein weiteres Nahversorgungszentrum in Werra-Suhl-Tal (Thüringen) mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 4,5 Millionen Euro.



Die 2014 modernisierte Immobilie in der Werrastraße 4-5 im Zentrum des Kernortes Berka/Werra ist langfristig an den Ankermieter Rewe vermietet, der für ca. 85 % der Mieteinnahmen steht. Weitere Mieter auf der Gesamtmietfläche von rund 2.700 m² sind u.a. NKD und die lokale Volksbank. Die durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit liegt bei rund acht Jahren. Für die Kunden aus einem Einzugsgebiet von rund 6.500 Einwohnern stehen fast 100 Stellplätze zur Verfügung.



Habona Invest wurde bei dem Ankauf von der Wirtschaftskanzlei Menold Bezler sowie dem technischen Gutachter CBRE beraten.



Ankauf für eine deutsche Versicherung in Zeitz

Unweit von Leipzig hat Habona Invest darüber hinaus für ein Individualmandat für eine deutsche Versicherung eine weitere Nahversorgungsimmobilie mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 5 Millionen Euro angekauft.



Die 2017 fertiggestellte Immobilie mit einer Gesamtmietfläche von über 2.000 m² und dem langfristigen Hauptmieter Aldi befindet sich in der Donaliesstraße 50 im Norden von Zeitz. In Kombination mit einem Getränkefachmarkt befindet sich der Nahversorger in guter verkehrsorientierter Lage mit vielen Parkmöglichkeiten in einem Gewerbegebiet und in der Nähe von Bildungseinrichtungen.



Weitere Ankäufe für den neuen Spezialfonds, der gemeinsam mit der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (IntReal) aufgelegt wurde, stehen kurz bevor. Der Investmentfokus liegt dabei auf Nahversorgungsimmobilien mit bonitätsstarken Hauptmietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Ein Vertrieb des Fonds findet nicht statt; es werden keine Zeichnungsverträge mit weiteren Anlegern geschlossen.



„Die Assetklasse Nahversorgung bietet unverändert sehr gute Investmentmöglichkeiten. Unsere Fokussierung auf Nahversorgungsimmobilien – die gerne auch in Quartiere integriert sind - hat sich nicht erst in der Pandemie als weitsichtig erwiesen. Ferner haben sich Nahversorgungsimmobilien in der Pandemie als online- und krisenresistent bewährt. Unsere hervorragende Expertise in diesem Marktsegment wird dabei zunehmend auch von institutionellen Anlegern wertgeschätzt,“ resümiert Guido Küther, Geschäftsführer der Habona Invest GmbH.