Habona Invest kauft 28 Nahversorger für 155 Millionen Euro

Habona Invest hat 2025 bereits 28 Nahversorgungsimmobilien im Wert von 155 Millionen Euro erworben. Mit den Transaktionen wächst das von der Gruppe gemanagte Portfolio auf 228 Objekte an – ein Marktwert von mehr als 1,1 Milliarden Euro.

Gut 86 Prozent des Volumens entfiel auf Off-Market-Transaktionen. Die Objekte stellen jeweils etablierte Nahversorger in ihren Einzugsgebieten dar und sind ein wichtiger Bestandteil der wohnortnahen Versorgungsinfrastruktur. Mit den Transaktionen ist das von Habona Invest gemanagte Nahversorgungsportfolio auf 228 Objekte mit einem Wert von über 1,1 Milliarden Euro angewachsen.



„Unsere Transaktionserfolge allein in diesem Jahr zeigen, dass der Markt für Nahversorgungsimmobilien weiterhin stark nachgefragt ist: Von Verkäuferseite werden attraktive Objekte zum Kauf angeboten, während Investoren unverändert Kapital für diesen essenziellen Sektor bereitstellen. Für die Habona Gruppe ergibt sich daraus die Chance, den eingeschlagenen Wachstumspfad im Bereich wohnortnaher Versorgung konsequent fortzusetzen“, sagt Guido Küther, Geschäftsführer der Habona Invest.



Vier der in den ersten neun Monaten dieses Jahres erworbenen Immobilien wurden in den Habona Fonds 08 eingebracht. Die neuesten Ankäufe sind dabei ein Edeka-Nahversorgungsmarkt in Traitsching im Oberpfälzer Landkreis Cham (Kaufpreis etwa sieben Millionen Euro) sowie ein Rewe-Nahversorgungsmarkt in Neuenhagen bei Berlin (Kaufpreis rund neun Millionen Euro). Mit den Ankäufen erweitert der Habona Fonds 08 sein Portfolio auf nun bereits sechs Nahversorger. Ziel des geschlossenen Immobilienfonds ist die diversifizierte Investition in Nahversorgungsimmobilien im gesamten Bundesgebiet – mit einem geplanten Gesamtvolumen von etwa 75 Millionen Euro.



Zudem wurden bereits im Frühjahr dieses Jahres 23 Immobilien für den Spezialfonds einer deutschen Versicherung angekauft [wir berichteten]. Das Portfolio verteilt sich auf mehrere Standorte in ganz Deutschland, vorwiegend in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg und Hessen. Ein weiteres Objekt wurde für einen weiteren Spezialfonds erworben, der in Kooperation mit der Deka aufgelegt wurde.