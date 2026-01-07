Habona Invest: Hans Christian Schmidt übergibt an Matthias Weißbäcker

Der langjährige Geschäftsführer der Habona Invest Gruppe Hans Christian Schmidt ist wie geplant zum Jahreswechsel aus der Geschäftsführung des Unternehmens ausgeschieden. Seine Aufgaben als Mitglied des Führungsgremiums hat er an Matthias Weißbäcker übergeben. Dieser war bislang Head of Business Development bei dem auf Immobilien der Nah- und Grundversorgung in Deutschland spezialisierten Investment- und Asset-Manager.

.

Der 65-jährige Volljurist und Immobilienökonom Schmidt wird auch nach seinem Rückzug aus der Geschäftsführung dem Unternehmen beratend zur Seite stehen und dazu die neu geschaffene Position des Head of Corporate Development bei Habona Invest übernehmen. Zudem bleibt er neben Manuel Jahn als Geschäftsführer bei der in Hamburg ansässigen Habona Invest Consulting im Amt.



Als Nachfolger von Hans Christian Schmidt wurde Matthias Weißbäcker in die Geschäftsführung der Gruppe berufen. Der 45-jährige Betriebswirt ist seit Anfang 2022 für Habona Invest tätig und führt den Bereich Business Development. Diese Rolle wird er auch in seiner Funktion als Geschäftsführer wahrnehmen. Ebenso wird er weiterhin als Geschäftsführer der auf Erwerb, Management, Betrieb und Wartung von Erneuerbaren-Energien-Anlagen mit dem Schwerpunkt Photovoltaik ausgerichteten Habona Sunshine GmbH tätig sein.