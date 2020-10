Habona erwirbt sechs Nahversorger für 24 Mio. Euro

Habona Invest hat für seinen von der Service-KVG Hansainvest administrierten Habona Einzelhandelsfonds 07 sechs Nahversorger mit einer Gesamtmietfläche von ca. 10.000 m² erworben. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf knapp 24 Mio. Euro. Die Ankäufe für den Publikumsfonds erfolgten im Rahmen von mehreren Transaktionen von verschiedenen Verkäufern.

Langfristige Hauptmieter an den Standorten in Aarbergen (Hessen), Bodenwöhr (Bayern), Lohmar und Ibbenbüren (Nordrhein-Westfalen) sowie Rieschweiler und Kelberg (Rheinland-Pfalz) sind Rewe, Edeka, Lidl und Netto.



„Unsere Strategie, den Habona Fonds 07 durch kleinteilige Einzelankäufe und gezielter Standortauswahl mit Nahversorgungsmärkten zu bestücken, erfüllt den gleichzeitigen Wunsch unserer Anleger nach Sicherheit und Rendite. Alle Immobilien sind weit über zehn Jahre hinaus fest vermietet und generieren zu 100 Prozent Mieten aus dem Bereich Lebensmitteleinzelhandel“, so Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest GmbH.



Für den geschlossenen Publikums AIF Habona Einzelhandelsfonds 07 wurden bereits über 30 Millionen Euro bei Privatanlegern eingeworben, somit der Platzierungsstand von ca. 60 Prozent erreicht. Habona plant in den nächsten Wochen weitere Ankäufe für das Vehikel.