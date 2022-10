Habona erwirbt Aldi-Markt in Wiesbaden

Die Habona Invest-Gruppe hat für ihren gemeinsam mit der Hamburger Service-KVG IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegten offenen Immobilien-Publikumsfonds Habona Nahversorgungsfonds Deutschland einen weiteren Nahversorger erworben, der die Discounterquote des Fonds weiter erhöht. Das Objekt wurde von der KBL Projektentwicklung GmbH erworben. Über das Gesamtinvestitionsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Die Immobilie liegt in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden und erfüllt durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, eine Wärmepumpe sowie E-Ladesäulen und Ladepunkte für E-Bikes die Nachhaltigkeitsstrategie, die dem offenen Immobilienfonds kürzlich zu einem Artikel 8 Fonds gemäß Offenlegungsverordnung und MiFiD II-Konformität verholfen haben.



Der Nahversorger wurde 2019 neu errichtet und ist langfristig an den Ankermieter Aldi vermietet. Auf der Mietfläche von 1.900 m² gibt es genügend Raum für das gesamte Aldi-Dauer-Sortiment sowie auch Aktions- und Sonderartikel. Die Immobilie liegt südlich des Stadtzentrums von Wiesbaden an einer stark frequentierten Ausfallstraße, die auf zwei Autobahnen mündet und so besonders von Pendlern Richtung Mainz, Rüsselsheim, Darmstadt und Frankfurt genutzt wird. Den Kunden stehen über 100 PKW-Stellplätze sowie zwei Ladestationen für E-Autos und Ladepunkte für E-Bikes zur Verfügung.



Der Investmentfokus des offenen Immobilienfonds Habona Nahversorgungsfonds Deutschland liegt auf Nahversorgungsimmobilien mit bonitätsstarken Hauptmietern aus dem Lebensmittel-einzelhandel. Weitere Ankäufe sind in Kürze zu erwarten.