Habona platziert 50 Mio. und kauft weiter ein

Der Frankfurter Fondsinitiator Habona Invest hat das Jahr 2016 laut eigenen Angaben mit dem besten Platzierungsergebnis seiner Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Insgesamt wurden ca. 50 Mio. Euro Eigenkapital (inkl. Agio) bei Privatanlegern für den Habona Einzelhandelsfonds 05 eingeworben, womit das Eigenkapitalvolumen des Vorjahres verdoppelt wurde. Darüber hinaus konnte Habona noch vor Jahresfrist Ankäufe für über 10 Mio. Euro tätigen und das Portfolio des Habona Einzelhandelsfonds 05 um vier Immobilien auf nunmehr 13 erweitern.

Zu den neu erworbenen Immobilien gehören ein Rewe Vollsortimenter in Essen (NRW), ein Netto Nahversorgungszentrum in Sibbesse in Niedersachsen, ein Netto Discounter in Schwelm (NRW) und ein Tegut Vollsortimenter in Edertal in Hessen. Die vier Standorte mit einer Mietfläche von insgesamt ca. 5.700 m² erhöhen das momentane Gesamtinvestitionsvolumen des Fonds auf über 45 Mio. Euro. Alle Immobilien haben konzeptgemäß einen langfristig laufenden Mietvertrag mit einem bonitätsstarken Hauptmieter aus dem Lebensmitteleinzelhandel.



Der vollzogene Verkauf der Immobilien des Habona Einzelhandelsfonds 01 an einen internationalen Großinvestor fand pünktlich zum Ende der Fondslaufzeit statt [Habona verkauft Immobilienpaket an Großinvestor]. Die elf Immobilien wurden laut Informationen des Fondsinitiators mit Gewinn veräußert. Das Portfolio mit einer Gesamtmietfläche von ca. 14.800 m² umfaßte 11 Lebensmittel-Einzelhandelsmärkte, die im gesamten Bundesgebiet verteilt waren. Die Immobilen wurden zwischen 2010 und 2011 in verschiedenen Einzeltransaktionen erworben.