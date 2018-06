Habitalix wächst und verstärkt Sales-Team

Rickmer Reuter (1 / 2)

© Habitalix

Habitalix, eine Full-Service-Hausverwaltung, hat zur Erweiterung des Vertriebsteams Rickmer Reuter und Paul Raabe gewinnen können. Beide haben zum 1. Juni am Berliner Standort die Arbeit aufgenommen und sollen vor allem die Kommunikation mit Neukunden und Bestandskunden unterstützen.

Rickmer Reuter (36) besitzt langjährige Erfahrung in der Immobilienwirtschaft. Nach seiner Tätigkeit als Standort-Akquisiteur eines Außenwerbeunternehmens hat er für den Fertighausanbieter Okal die Privatkunden betreut und anschließend für den Content Provider Zuumeo die Sales-Abteilung aufgebaut.



Paul Raabe (26) hat bei ebay Deutschland in der Marketing-Abteilung gearbeitet und war anschließend bei der digitalen Spedition Frachtraum für den Aufbau des Sales-Teams verantwortlich.



Habitalix wurde 2016 gegründet. Seit 2018 ist das Unternehmen aktiv am Markt und wächst stetig. Mit dem digitalen Ansatz und der Kombination aus innovativer Technologie und menschlichem Know-how gewinnt Habitalix versierte Immobilieneigentümer als Kunden und verwaltet bereits heute Immobilien im Wert von mehr als 80 Millionen Euro.