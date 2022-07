Habacker vermietet 50.000 m² in Günzburg an Allgaier

Ende Juni hat die Habacker Holding den Bau ihrer 50.000 m² großen Logistikimmobilie im süddeutschen Günzburg begonnen. Die moderne, nachhaltige Logistikanlage entsteht auf einem 12 Hektar großen Grundstück direkt an der Autobahn A8 [wir berichteten]. Mieter der Logistikflächen wird die Allgaier GmbH.

.

Für dieses Projekt strebt die Habacker Holding die Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an. Eine entsprechende Dachdämmung und Fassadendicke sorgen für effizientes Heizen. Außerdem werden eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und Ladesäulen für Elektrofahrzeuge installiert sowie heimisches Holz und schadstofffreie Materialien eingesetzt. Die Begrünung des Areals im Gewerbegebiet „Deffingen Süd“ spielt ebenfalls eine zentrale Rolle.



Nach dem Grundstückserwerb im Juni vergangenen Jahres, Unterzeichnung des städtebaulichen Erschließungsvertrages im November 2021, Genehmigung der BPlan-Änderung im März 2022 sowie Baugenehmigung im Mai 2022 hat die Habacker Holding jetzt den Bau gestartet und setzt dabei auf ihren langjährigen Geschäftspartner Goldbeck. Die Immobilie wird voraussichtlich im November 2023

bezugsfertig sein.



Habacker Holding beauftragte vor Baubeginn die Firma Terrasond Kampfmittelräumung GmbH für die Kampfmittelsondierung. Dabei wurden bisher unter anderem drei Bomben aus dem zweiten Weltkrieg gefunden, gesprengt und damit fachmännisch entsorgt. „Die Sondierungsarbeiten wurden frühzeitig seitens der Habacker Holding beauftragt und sorgten somit für Mensch und Natur für eine nachhaltige Bodenqualitätsverbesserung und verhinderten mögliche Blindgänger in der Zukunft“, sagt Stefan Schiessl, Geschäftsführung der Terrasond Kampfmittelräumung GmbH.



Über eine Laufzeit von zehn Jahren mietet die Allgaier GmbH sämtliche Flächen. Die künftige Logistikimmobilie wird sich über fünf Logistikhallen mit einer Baugeschossfläche von insgesamt zirka 50.000 m² erstrecken. Zudem entstehen auf zirka 4.000 m² Mezzanine, Flächen in einem Zwischengeschoss, auf 1.600 m² Büro- und Sozialräume sowie 13 Lkw- und 315 Pkw-Stellplätze. Die Büros erhalten eine Holzfassade. Das Unternehmen Allgaier plant hier mit zirka 250 Mitarbeitenden hauptsächlich Lagerhaltung, Warenumschlag und andere Logistik-Services vorwiegend für die

Firmen der Automotive-Industrie, des Maschinenbaus und weiterer Branchen der Wirtschaftsregion in Bayrisch Schwaben und dem angrenzenden Baden-Württemberg zu übernehmen. Günzburg wird die sechste Niederlassung neben Neu-Ulm sowie Elchingen in Bayern, Friedrichshafen in Baden-Württemberg, Velbert in Nordrhein-Westfalen und Kąty Wrocławskie in Polen sein.