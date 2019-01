H-Hotels startet Serviced-Appartements-Marke H.omes

Die Markenfamilie von H-Hotels.com wächst: Im April 2019 eröffnet die Unternehmensgruppe in München das erste Haus ihrer neuen Marke H.omes und steigt damit in das Segment der Serviced Apartments ein. „Dass uns der Verpächter mit dem Abschluss eines weiteren Pachtvertrags für das H.ome erneut das Vertrauen entgegen bringt, freut uns sehr“, freut sich Alexander Fitz, CEO der H-Hotels AG.

.

Genau wie das sich im Bau befindliche H2 Hotel München Olympiapark entsteht das H.ome Serviced Appartments München im Quartier Mo82 (Moosacher Straße 82) auf dem ehemaligen Gelände der Knorr Bremse nahe des Olympiageländes. Das H.ome Serviced Appartments München wird über 105 Apartments verfügen, die sich „durch ihre Kombination von Wohnung und Hotelzimmer auszeichnen“. Gäste des der Serviced Apartments sollen von den Synergien, die sich durch die direkte Nachbarschaft zum H2 Hotel München Olympiapark ergeben, profitieren, in dem sie Leistungen wie Verpflegung oder Reinigung in Anspruch nehmen können.



Sowohl das H2 Hotel München Olympiapark als auch das H.ome Serviced Appartments München werden vom Verpächter, der Mo82 Immobilien und Projektentwicklung GmbH & Co. KG, hinter der die Firma Grundkontor Projekt steht, realisiert. Geschäftsführer Sebastian Hübner und Projektleiter sowie Prokurist Dieter Sippel freuen sich über die erneute Zusammenarbeit: „Es ist toll, dass wir mit dem H.ome bereits das zweite Projekt der H-Hotels AG im Quartier Mo82 entwickeln dürfen und als verlässlicher Partner zur Seite stehen. In enger Abstimmung entsteht hier ein vorbildliches Projekt und zukunftsweisendes Wohnen, in das wir unsere Kompetenz mit Leidenschaft einbringen.“