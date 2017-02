H-Hotels kündigen Budgetmarke H.ostels an

2016 konnte die H-Hotel-Gruppe kräftige Steigerungen bei Umsatz und Auslastung erzielen. Da das Wachstum vornehmlich auf die Performance der H2 Hotels, H4 Hotels und H+ Hotels gründete, forciert das Familienunternehmen weiterhin Eigenmarken. „Wir sehen, dass unser differenziertes Portfolio die immer individuelleren Kundenbedürfnisse in einem boomenden Marktumfeld bestens bedient. Das bestärkt uns, den seit 2014 eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen“, erklärt Alexander Fitz, Vorstandsvorsitzender der H-Hotels AG.

Eine wichtige Bedeutung wird dabei dem Start der Budgetmarke H.ostels beigemessen. Es handelt sich hierbei um Hotels mit Zwei- bis Acht-Bett-Zimmern, die sowohl preis- wie auch stilbewusste junge Gäste, Gruppen und Familien ansprechen wollen. Das erste H.ostel mit 150 Betten wird in der Innenstadt Münsters gebaut. Seine Fertigstellung ist für Ende dieses, die In-Betriebnahme Anfang nächsten Jahres geplant. Gewissermaßen das Gegenprogramm zum Budget-Hotel startet die H-Hotel-Gruppe mit der Luxusmarke Hyperion Hotels, unter deren Signum sowohl bestehende wie auch neu zu bauende Häuser an Standorten mit Flair integriert werden. Die Hotels sollen „zeitlose Eleganz verströmen“ und sich deutlich sowohl von herkömmlichen Luxus- als auch von Trend-Hotels unterscheiden.



Auch unabhängig von Kategorien und Konzepten stehen die Zeichen bei H-Hotels in den nächsten Jahren klar auf Expansion: Zwei Hotels in München - in Oberwiesenfeld und am Bogenhausener Tor - mit insgesamt 810 Zimmern und eines im Borussiapark in Mönchengladbach mit 132 Zimmern sollen 2018 aufmachen, für 2019 sind Häuser in Düsseldorf mit 250 Zimmern und Leipzig mit 530 Zimmern geplant. Darüberhinaus wird H-Hotels mit einem H2 Hotel in Budapest erstmals ein Haus außerhalb der DACH-Region eröffnen. Weitere Standorte wie London, Wien, Madrid und Malaga sind in der Prüfung. Neben der Stärkung der Eigenmarken setzen die H-Hotels beim Wachstum ebenfalls auf den Ausbau des Franchisegeschäfts. Um die ambitionierten Wachstumspläne des Unternehmens umzusetzen, wurde die Projektentwicklungsabteilung der H-Hotels Gruppe deutlich ausgebaut.