H-Hotels jetzt größter Hotelbetreiber in der Region Leipzig

526 neue Zimmer für Leipzig: Am 28. Februar 2020 eröffneten das Hyperion Hotel Leipzig sowie direkt daneben das H2 Hotel Leipzig der familiengeführten Hotelgruppe H-Hotels.com. Mit insgesamt fünf Hotels und rund 2.300 Betten in der Region ist das Unternehmen größter Hotelbetreiber Leipzigs.

.

Entwicklungspartner des Doublebrand-Projekts ist die S&G Development GmbH, die die beiden Hotels im neu gestalteten Quartier auf der Ostseite und damit in unmittelbarer Nähe zum Leipziger Hauptbahnhof und dem Stadtzentrum für 72 Millionen Euro errichtet hat. Der Projektentwickler hat mit Fertigstellung des Neubaukomplexes am Standort auch seinen neuen Firmensitz im oberen Bereich des Hotelkomplexes bezogen. Mit dem Umzug in die rund 250 m² großen Räumlichkeiten setzt das Unternehmen auf Projektnähe und lokale Verankerung – und schafft zugleich die Voraussetzungen für weiteres Wachstum in den sächsischen Metropolen Leipzig und Dresden sowie für künftige Aktivitäten in Thüringen. " Leipzig und die mitteldeutschen Metropolen sind für unser Unternehmen äußerst interessant, bieten beste Infrastruktur, hohe Lebensqualität und Entwicklungsperspektiven“, so Dr. Ingo Seidemann, Geschäftsführer der S&G Development GmbH.



S&G hat mit den zwei in Form und Funktion ineinandergreifenden Hotelneubauten östlich des Hauptbahnhofs den größten Hotelkomplex der Messestadt errichtet. Nach dem bereits 2018 fertiggestellten Fernbusterminal wurde somit der zweite große Baustein auf diesem insgesamt 11.100 m² großen Areal am Eingang der City Ost fertiggestellt.



Das Hyperion Hotel umfasst 189 Einzel- und Doppelzimmer sowie Suiten. Neben Städtereisenden spricht das Hotel vor allem Geschäftsreisende und Tagungsgäste an. Ein über 700 m² großes Conference Center mit exklusivem Executive Floor, bestehend aus 33 Zimmern und einer 100 m² großen Executive Lounge, bietet den idealen Rahmen für Veranstaltungen. Zudem verfügt das Hotel über einen rund 300 m² großen und modernen Fitness- und Wellnessbereich.



Das benachbarte H2 Hotel verfügt über 337 Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmer. Insbesondere Familien und Gruppen profitieren von den komfortablen Vier-Bett-Zimmern. Der 24/7 geöffnete HUB des Hotels mit Front Cooking Station bietet ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet, hausgemachte Pasta, Pizza und Burger sowie Snacks und Getränke.



Die Zeichen von H-Hotels.com stehen weiter auf Expansion: Zum 1. März 2020 übernahm die Hotelgruppe die Henne Privat-Hotels in Oberstaufen und erweiterte damit ihr Portfolio um drei hochwertige Häuser im Allgäu. Im kommenden Herbst eröffnen ein weiteres H2 Hotel in Düsseldorf mit 301 Zimmern sowie das H2 Hotel Budapest mit 158 Zimmern. Weitere Projekte sind in der Entwicklung, darunter ein Hotel in Paris mit 700 Zimmern.