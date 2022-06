H-Hotels eröffnet zweites Haus in Düsseldorf

Am 1. Juni 2022 eröffnete H-Hotels mit dem neuen H2 Hotel Düsseldorf Seestern bereits das zweite Haus seiner jungen Lifestyle-Marke in der nordrhein-westfälischen Hauptstadt. Insgesamt 300 moderne und designorientierte Zimmer, davon 67 Vierbettzimmer für Familien und gemeinsam reisende Freunde, erwarten die Hotelgäste im Eurocenter II (EC II).

.

Die Lage des neuen Hotels in der Emanuel-Leutze-Straße 4 ist ideal. In nur wenigen Gehminuten können Gäste das linksrheinische Ufer erreichen und auch die bekannte Rheinpromenade auf der rechten Seite ist nicht weit entfernt. Dank der guten Anbindung mit der U-Bahn-Haltestelle „Am Seestern“ in 200 Metern Entfernung, finden Besucher in wenigen Minuten zum Burgplatz in der Altstadt oder zur bekannten „Kö“. Für geschäftliche und oftmals etwas eiligere Reisen ist der Flughafen über die B7 gut angebunden. Auch das Messegelände lässt sich über die Bundesstraße ohne Probleme erreichen.



Das Interior des neuen H2 Hotels wurde von Geplan Design gestaltet, Entwicklungspartner des Hauses ist die Freo Group, die das Gebäude ECII sowie das Bürogebäude ECI (am Seestern 18) 2019 gemeinsam mit Tristan Capital Partners für 70 Mio. Euro erworben hatte [wir berichteten]. Der Pachtvertrag mit der Hotelkette wurde seinerzeit für 20 Jahre geschlossen.