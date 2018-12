H-Hotels eröffnet erstes H.ostel in Münster

H.ostel in Münster

H-Hotels erweitert sein Portfolio: Mit dem H.ostel Münster eröffnete heute, am 29. November 2018, das erste Haus der neuen Marke in Deutschland. Das Konzept basiert laut des Betreibers auf einem urbanen und unkomplizierten Design mit moderner Einrichtung.. „Ein einfaches, aber dennoch hochwertiges Übernachten – das war die Idee hinter H.ostels. Mit dem individuellen Boxsystem schaffen wir eine Atmosphäre, die ausreichend Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre bietet und gleichzeitig den Stil eines jungen und minimalistischen Wohnens verkörpert“, erläutert Alexander Fitz, CEO der H-Hotels AG, das Konzept.

Der Idee des Cocooning folgend ist das Herzstück eines jeden Hostelzimmers eine Bettenbox. Das eigens für die neue Marke von H-Hotels.com entwickelte Konzept besteht aus einer hochwertigen echten Materialkombination aus Holz und Stahl und ist Schlaf- und Wohnzimmer in einem. Aufgebaut wie eine kleine Höhle, sind die modularen Boxen mit einer hochwertigen hinterlüfteten Matratze, separater Beleuchtung und Stromanschluss ausgestattet und bilden so einen individuellen Rückzugsort mit angenehmer Privatsphäre. Das Gepäck können Gäste in der unter dem Bett integrierten Schublade bequem verstauen und verschließen. Durch die Modulbauweise sind die Eingänge der Box wandelbar und passen sich dem jeweiligen Raum an. Das Box-Prinzip findet sich im gesamten Haus wieder: Ob Multibox, der verwandelbare Tisch mit Hocker im Zimmer oder die Rezeption – Material, Form und Farbe prägen das gesamte Design.