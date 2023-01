H-Hotels ernennt Thomas Haas zum CEO

Thomas Haas

© H-Hotels.com

Die H-Hotels GmbH vermeldet einen Wechsel in der Geschäftsführung. Seit 1. Januar 2023 fungiert Thomas Haas als CEO. Zum Jahreswechsel hat Marijan Galic, ehemaliger COO der Hotelgruppe, die Geschäftsführung und das Management des Unternehmens verlassen.

.

„Mit Thomas Haas konnten wir einen echten Hospitality-Hotellerie-Spezialisten für die H-Hotels gewinnen, der perfekt zu unserer Philosophie passt“, sagte Eigentümer Alexander Fitz. „In seiner Funktion als CEO wird er das Tagesgeschäft der Hotelgruppe führen und die Erreichung unserer Ziele konsequent vorantreiben.“



In der weiterhin dreiköpfigen Geschäftsführung verbleibt neben Thomas Querl auch Alexander Fitz, der sich als Eigentümer der über 50 Jahre bestehenden Hotelgesellschaft künftig besonders auf das strategische Wachstum und die übergeordnete Ausrichtung des Unternehmens fokussiert, zu welchem unter anderem auch zwei Brauhäuser gehören.



Thomas Haas entwickelte in seiner langjährigen Laufbahn als Geschäftsführer der Betriebsgesellschaften der Travel Charme Hotels & Resorts AG und Sprecher der Geschäftsführung sowie CEO der Adlon Holding GmbH starke Führungskompetenz. Der 57-jährige verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Catering, Kreuzfahrt und Hotellerie. Tiefgreifendes Know-how in den Segmenten Entwicklung und Eröffnung zeigte Haas unter anderem während seiner Tätigkeit als General Manager bei der Steigenberger Al Amira Convention Hall in Cairo und der Steigenberger Verkehrsgastronomie im B-Terminal des Flughafen Düsseldorf. Bei der H-Hotels GmbH übernimmt der gebürtige Duisburger nun die zentrale Leitung der rund 60 Hotels in Europa.



„Der Wechsel zur H-Hotels GmbH gibt mir die Möglichkeit, meine Kenntnisse und Fähigkeiten vollumfänglich einzusetzen. Ich freue mich, die aktuellen Herausforderungen durch die Pandemie, die Energiekrise und weitere wirtschaftliche Einflüsse gemeinsam mit unserem Team zu bewältigen. Diese Themen nun in der zentralen Führungsrolle anzugehen, macht mich besonders stolz. Durch meine Leidenschaft für die Hotellerie und meine Passion, Menschen zu bewegen, starte ich hochmotiviert in meine neuen Aufgaben“, kommentiert Thomas Haas.