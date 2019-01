H-Hotels eröffnet H4 Hotel Mönchengladbach im Borussia-Park

Fanherzen schlagen höher: Direkt am Stadion des Fußball-Erstligisten Borussia Mönchengladbach eröffnete am 11. Januar 2019 das H4 Hotel Mönchengladbach. Die jetzige Eröffnung bildet den Auftakt für die H-Hotels Gruppe, die in diesem Jahr insgesamt sechs Neueröffnungen plant.

