Høglund Gas Solutions AS hat in Hamburg in der Schauenburger Straße 6 ca. 200 m² Bürofläche im vierten Obergeschoss gemietet. Das norwegische Unternehmen ist bei der Planung und Projektbetreuung von Gaslösungen und Beratungsleistungen im Bereich der Gastechnologien für die Schiffsindustrie tätig. Mietbeginn war der 1. März 2021. Vermieter ist ein…

[…]