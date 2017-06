Neuzugänge in Düsseldorf

In der Düsseldorfer Büromarktzone City gibt es einige Neuzugänge, außerdem konnte die Investmentgesellschaft Commodus für ihr Gebäude „Dock13“ im Teilmarkt Medienhafen Lacoste und Barings im Parseval Square im Teilmarkt Düsseldorf Nord/Flughafen die LG Technology Center Europe als neuen Mieter gewinnen.

Gynäkologe mietet im „Haus für Ärzte“ in der City

Eine Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe hat im bekannten „Haus für Ärzte“ in der Heinrich-Heine-Allee 35 neue Mietflächen angemietet, die zum 01. August 2017 bezogen werden. Die Immobilie in Bestlage liegt vis-à-vis zu „Kaufhof an der Kö“ und „Breidenbacher Hof“ und ist damit wieder vollvermietet. Bei dem jetzt erfolgten Abschluss handelt es sich um eine Neuansiedlung in Düsseldorf: Die Praxis verlegt ihren Sitz von Grevenbroich hierher. „Ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung waren neben dem exzellenten Ruf des „Hauses für Ärzte“ und den hellen, modernen, barrierefreien und per Aufzug erreichbaren Praxisflächen die exzellente Sichtlage der Liegenschaft, ihre optimale Erreichbarkeit dank des ÖPNV-Knotens „Heinrich-Heine-Allee“ direkt vor der Tür sowie die zahlreichen Parkhäuser im unmittelbaren Umfeld„, so Aengevelt-Berater Patrick Schneider, der den Deal begleitet hat.



Codelco Kupferhandel zieht in den Kö-Bogen-Bereich

Neben der Neuanmietung konnte das Maklerhaus zudem für die zur „Codelco Chile – Corporación Nacional del Cobre de Chile“ gehörende Codelco Kupferhandel GmbH neue Flächen für ihre Deutschlandzentrale vermitteln. Das Unternehmen hat einen Mietvertrag für rund 250 m² Bürofläche in bester City-Lage im Bereich Kö-Bogen unterzeichnet. Mietbeginn ist der 01. September 2017. Codelco verlegt dann seinen Sitz vom Hofgarten-Viertel, wo Aengevelt das Unternehmen vor rd. 20 Jahren neu in Düsseldorf angesiedelt hat, hierher.



Unternehmensberatung Mediadefine zieht von Essen in die Düsseldorfer City

Die Unternehmensberatung Mediadefine GmbH hat in der Marc-Chagall-Straße 2 rund 102 m² Bürofläche im 1. Obergeschoss angemietet. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich im Teilmarkt City. Der bisherige Standort der Strategieberater in Essen wird im Zuge der Eröffnung des Büros in Düsseldorf verkleinert. Eigentümer der Immobilie ist die REFRA GmbH & Co. KG. Anteon Immobilien war für den Mieter und den Eigentümer beratend und vermittelnd tätig.



Lacoste langfristig Büro-Loftflächen im „Dock13“ im Medienhafen

Im Teilmarkt Medienhafen hat das Maklerhaus JLL zudem für Lacoste einen langfristigen Mietvertrag im „Dock13“ vermitteln können. Im neunten und zehnten Geschoss, den obersten beiden Etagen, mietet das international bekannte französische Bekleidungsunternehmen etwa 640 m² moderne Büro-Loftflächen an. Die Immobilie gehört zum Bestand der Investmentgesellschaft Commodus, die das Bürogebäude erst im April 2017 erworben hat. Der denkmalgeschützte, ehemalige Getreidespeicher aus dem Jahr 1938 war 2002 vollständig entkernt und modernisiert worden. Durch die Vermietung an Lacoste sinkt die Leerstandsquote, die zum Zeitpunkt des Ankaufs bei 40 Prozent lag, auf 25 Prozent.



LG Technology Center Europe mietet im Parseval Square

Das LG Technology Center Europe (LGTCE) hat ca. 580 m² Bürofläche im Parseval Square in der Parsevalstraße 7-9 angemietet. Als Niederlassung des koreanischen LG-Konzerns koordiniert LGTCE die Zusammenarbeit von LG mit europäischen Partnern zur Entwicklung neuer Technologien und innovativer Produkte, schwerpunktmäßig in den Bereichen Elektrotechnik/Elektronik und Chemie. Ausschlaggebend für die Anmietung der Büroflächen war die optimale Verkehrsanbindung an den Düsseldorfer Flughafen, den öffentlichen Personennahverkehr und die Autobahnen A52 und A44. Imovo hat LGTCE bei der Standortsuche beraten und war sowohl für den Mieter als auch den Eigentümervertreter, die Barings Real Estate Advisers GmbH, vermittelnd tätig. Das Gebäude befindet sich seit Herbst letzten Jahres im Besitz des von Floreat verwalteten Fonds Real Assets (RA) Global Opportunity Fund I Ltd.