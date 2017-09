GxP German Properties verlängert Mietvertrag in Meerbusch

Die GxP German Properties hat mit dem bestehenden Ankermieter der Büroimmobilie Otto-Hahn-Straße 4 in Meerbusch eine wesentliche Mietvertragsverlängerung auf einer Gesamtfläche von 6.360 m² unterzeichnet und den WAULT auf 5,9 Jahre erhöht. Mit 8,4 % der Gesamtnettokaltmiete ist der Ankermieter der zweitgrößte Einzelmieter im GxP Portfolio. Der Mietvertrag konnte ohne Capex Maßnahmen verlängert werden. Mit dem Vermietungserfolg kann die durchschnittliche gewichtete Mietrestlaufzeit des Gesamtportfolios (WAULT) auf 3,6 Jahre gesteigert werden (30. Juni 2017: 3,0 Jahre).

Für das GxP-Bestandsportfolio konnten somit im Jahr 2017 in den Städten Hannover, Mannheim und Dresden Neuvermietungen von etwa 2.500 m² vereinbart und 6.360 m² in Meerbusch verlängert werden und bestätigen somit den operativen Erfolg des eigenen Asset Managements.



"Mit der wesentlichen Mietvertragsverlängerung ohne Capex Maßnahmen in Meerbusch haben wir gezeigt, dass unsere Standortstrategie funktioniert und wir als zuverlässiger Partner von unseren Mietern wahrgenommen werden. Der neue Mietvertrag mit einer Restlaufzeit von fast 6 Jahren mit dem zweitgrößten Einzelmieter der GxP erhöht den Gesamt-WAULT und bestätigt die große Diversifikation unseres Mieterportfolios,“ erklärt Johannes Meran, Vorstandsvorsitzender (CEO).