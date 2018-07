GxP German Properties erzielt weitere Vermietungen in Erfurt, Hannover und Neu-Isenburg

Die GxP German Properties AG hat drei weitere Vermietungen bei Bürogebäuden in Erfurt, Hannover und Neu-Isenburg erzielt. In allen drei Fällen handelt es sich um Vertragsverlängerungen mit Bestandsmietern.

In dem Bürogebäude Europaplatz 1-7 in Erfurt mit rund 31.790 m² vermietbarer Fläche hat eine Behörde, die die größte Mietfläche in dem Gebäude nutzt, ihren Mietvertrag über rund 7.372 m² für zehn Jahre bis zum 31. Dezember 2028 verlängert. Dadurch erhöhte sich die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) zum 1. Juli 2018 von 3,0 Jahre auf 5,0 Jahre. Die Immobilie war im November 2016 von institutionellen Investoren gemeinsam mit GxP erworben worden und wird von der GxP als Drittmandat betreut.



Bei dem Objekt in Hannover handelt es sich um ein Bürogebäude in der Rotenburger Straße 24-28, das insgesamt über rund 11.068 m² Mietfläche verfügt. Hier wurde der Mietvertrag mit einer Dialogmarketing-Agentur, die in dem Gebäude rund 1.880 m² Bürofläche nutzt, um weitere zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2020 verlängert.



Das Gebäude war im Oktober 2015 von institutionellen Investoren gemeinsam mit der GxP German Properties AG erworben worden und wird von GxP als Drittmandat betreut. Es ist zu 98,75 Prozent vermietet und erwirtschaftet eine Nettokaltmiete von rund 1,09 Mio. Euro pro Jahr. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge zum 30. Juni 2018 erhöhte sich infolge der Mietvertragsverlängerung von 2,00 auf 2,34 Jahre.



In dem Objekt in Neu-Isenburg konnte der mit einem Systemberater für Software bestehende Mietvertrag über rund 462 m² Bürofläche für weitere sechs Jahre bis zum 30. November 2024 verlängert werden. Das Gebäude befindet sich in der Siemensstraße 12 und verfügt über insgesamt rund 7.500 m² Mietfläche. Es war von GxP im Dezember 2016 mit dem Kauf des Thor-Portfolios erworben worden und erzielt eine jährliche Nettokaltmiete von gut 486.000 Euro. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge zum 30. Juni 2018 erhöhte sich infolge der Mietvertragsverlängerung von 2,95 auf 3,62 Jahre.