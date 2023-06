GXO mietet 36.000 m² Lagerfläche in Dormagen

GXO will seine Aktivitäten hierzulande in den nächsten Jahren deutlich ausbauen. Ausgangspunkt für die Marktexpansion des US-amerikanischen Kontralogistikers soll ein rund 36.000 m² großes Logistikzentrum in Dormagen bei Düsseldorf sein. Marktinformationen zufolge handelt es sich dabei um die im März fertiggestellte Logistikhalle, die bereits ein Jahr zuvor an Tritax veräußert worden war [wir berichteten].

Tritax hatte die Vermietung an der Düsseldorfer Straße im Mai gemeldet, zu diesem Zeitpunkt aber nur von einem „führenden Logistikunternehmen“ gesprochen, jedoch keinen Namen genannt [wir berichteten]. Der neuen Standort in der Region Düsseldorf markiert nun für GXO die erste Phase des geplanten deutschlandweiten Wachstums.



Eine erste Grundlage für einen erfolgreichen Eintritt in den deutschen Markt hatte der Kontralogistiker bereits im vergangenen Jahr mit der Übernahme des britischen Einzelhandelslogistikers Clipper Logistics, der u.a. über Niederlassungen in Deutschland verfügt, geschaffen. Im Rahmen dieser Übernahme kam der CEO für Kontinentaleuropa, Stefan Van Hoof, zu GXO, der nun die Deutschland-Expansion für das US-Unternehmen leiten soll.



Für den neuen Standort in Dormagen strebt GXO eine DGNB-Gold-Zertifizierung an. Bei voller Auslastung sollen dort bis zu 400 Mitarbeiter beschäftigt werden können.