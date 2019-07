GWH holt Matthias Voss in die Geschäftsführung

Matthias Voss

Die GWH Immobilien Holding GmbH verstärkt mit Matthias Voss (48) zum 1. Januar 2020 ihre Geschäftsführung. Sein Schwerpunkt wird in den Geschäftsführungsbereichen Unternehmensfinanzierung, Bilanzierung, Steuern und Controlling liegen. Der Diplom-Betriebswirt gilt als Kenner der Immobilienbranche.

Voss fungierte zuletzt als Geschäftsführender Gesellschafter der Assetando Gruppe in Hamburg und war dort verantwortlich für das Fonds-, Asset- und Property-Management eines nationalen und internationalen Immobilienbestandes von rund 2 Mrd. Euro und die Vermögensverwaltung von „Alternativ Assets“ mit einem Volumen von rund 1 Mrd. Euro. Frühere berufliche Stationen waren die Landesbank Schleswig-Holstein, die DG Bank, die HSH Nordbank, die HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH und die HCI Capital AG [wir berichteten].



Die GWH Immobilien Holding GmbH bündelt die Wohnimmobilien Aktivitäten der Landesbank Hessen-Thüringen und bewirtschaftet in der Unternehmensgruppe, maßgeblich in der GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen, derzeit rund 48.000 Wohnungen. Mit der GWH Bauprojekte GmbH projektiert und baut die Gesellschaft zudem im Jahresmittel rund 250 bis 300 Wohnungen für den Eigenbestand und den Vertrieb. Die Holding engagiert sich seit 2018 auch in den attraktiven Wachstumsmärkten Hannover sowie Erfurt/Leipzig/Gotha und hat mit der Gründung der GWH WertInvest GmbH und der Emission eines ersten Wohnimmobilien- Spezialfonds erfolgreich ein fünftes Geschäftssegment entwickelt.



„Wir freuen uns, dass wir mit Matthias Voss einen ausgesprochenen Kenner der Materie und in der Branche gut vernetzten Manager gefunden haben. Er wird den erfolgreichen Weg der GWH im Hinblick auf ihre eigenen Bestände aber gerade auch der neuen Aktivitäten von Wohnimmobilien-Fonds zusammen mit der Geschäftsführung weiter mit entwickeln,“ sagt Christian Schmid, Aufsichtsratsvorsitzender der GWH Immobilien Holding GmbH.