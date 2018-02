Das Wohnprojekt der GWG München am Frankfurter Ring in Milbertshofen ist fertig. Die städtische Wohnungsgesellschaft wird die 55 Wohnungen mit jeweils zwei, drei oder vier Zimmern Anfang Februar an die Mieter übergeben. Das fünfgeschossige Gebäude ist eine Weiterentwicklung des sogenannten Mini

Fotos: GWG München



[…]