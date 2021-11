GWG München startet Neubauprojekt in Schwabing

Gemeinsam mit Verena Dietl, Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München und GWG-Aufsichtsratsvorsitzende, startet die Geschäftsführung der GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH den Bau von 48 Wohnungen in der Belgradstraße in Schwabing.

.

Das neue Projekt ist für aus der Obdachlosigkeit kommende Frauen, Männer und Paare vorgesehen, denen ein weitestgehend selbstständiges Leben ermöglicht werden soll. Im Rahmen der sozial und ökologisch orientierten Hausverwaltung werden die Mieter aktiv in die Bestandsbewirtschaftung einbezogen, so gibt es z. B. Mieterversammlungen, Sprechstunden mit der Sozialpädagogin, Beratung zur Mülltrennung durch die GWG-Hausmeister*innen und Verwaltungsmitarbeitenden. „Mitten in Schwabing Wohnungen für sozial benachteiligte Menschen zu errichten, genau das ist gelebte Münchner Mischung“, erklärt Bürgermeisterin Verena Dietl.



„Mit diesem Projekt schließen wir direkt unser Kompro-B-Haus mit 28 Wohneinheiten an, indem seit 2013 sozial schwache Familien ein Zuhause mit Unterstützung erhalten. Eigentümerin ist die Landeshauptstadt. Dank dieser Hilfen haben die Bewohner zu einer aktiven Hausgemeinschaft gefunden“, ergänzen die GWG-Geschäftsführer Christian Amlong (Sprecher der Geschäftsführung) und Gerda Peter. Neben dem Wohnraum errichtet die GWG München in dem Gebäudekomplex ein Haus für Kinder, einen Tageskindertreff und ein Bürgerbüro.



Mit diesem Projekt schlägt die GWG München eine ganz besondere Art der Begrünung ein. Die Fassade wird vertikal begrünt. Im oberen Bereich des Gebäudes, auf Seite der Belgradstraße werden Pflanztröge vor die Fassade gehängt. In diesen sollen Ranken die Fassade entlang wachsen, ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem sorgt für die Feuchtigkeitszufuhr der Pflanzen. Dahinter befindet sich ein Laubengang mit den Wohnungseingängen. Die durchschnittliche Wohnungsgröße beträgt 67,5 m². Alle Einheiten sind barrierefrei zugänglich und verfügen über einen Balkon zum Innenhof.