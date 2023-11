GWG München baut 190 Wohnungen in der Plinganserstraße

Im Stadtzentrum, zwischen Karwendel- und Plinganserstraße, hat die GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München ein Großprojekt in Angriff genommen. Sie errichtet 190 Wohnungen mit Tiefgarage, zwei Ladeneinheiten und ein Haus für Kinder. Zeitgleich saniert sie 64 bestehende Wohnungen umfassend.

.