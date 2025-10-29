GWG Kassel beauftragt Nokera für Holzbau

Im Rahmen der GdW-Rahmenvereinbarung 2.0 errichtet Nokera zwei Wohngebäude im Konversionsareal Jägerkaserne in Kassel. Die GWG Kassel setzt dabei auf Holzhybridbauweise mit seriengefertigten Bauteilen und sozial gefördertem Wohnraum.

.

Dabei kommen Treppenhauskomponenten aus Stahlbetonfertigteilen sowie Außen- und Innenwände in Holztafelbauweise zum Einsatz. Die Bäder werden als vollständig vorgefertigte Raumzellen angeliefert und per Kran versetzt. Die Ausstattung der Wohnungen umfasst Einbauküchen, Fußbodenheizung, bodentiefe Fenster, Balkone sowie Raumcontroller zur Steuerung von Heizung, Licht und Sonnenschutz. Die Dächer erhalten Photovoltaik-Anlagen, die Beheizung erfolgt über Fernwärme. Die Fertigstellung ist spätestens für September 2027 vorgesehen.



Das Bauprojekt ist Teil einer umfassenden Quartiersentwicklung auf dem Gelände der ehemaligen Jägerkaserne. Bei den Wohneinheiten handelt es sich um sozial geförderten Wohnraum.



Die Rahmenvereinbarung „Serielles und modulares Bauen 2.0“ des GdW ist eine Branchenlösung, die Wohnungsunternehmen Zugang zu vorgefertigten Baukonzepten mit verbindlich definierten Baukosten über fünf Jahre verschafft. Im Jahr 2023 wurden im Rahmen eines mehrstufigen Vergabeverfahrens 25 serielle und modulare Wohnbaukonzepte von 20 Bietern ausgewählt. Für die Mitglieder des GdW ergeben sich daraus deutliche Vorteile bei Kosten, Qualität und Planungszeit.



„Ich freue mich sehr über den Zuschlag der GWG Kassel und das damit entgegengebrachte Vertrauen. Wir sind sehr zufrieden mit der Auftragsentwicklung von Nokera, die zunehmend Fahrt aufnimmt. Zudem haben wir uns inzwischen schon in einer Reihe von Ausschreibungsverfahren, auch europaweit, durchgesetzt. Das belegt, dass unser System hinsichtlich Kosten und Qualität mehr als wettbewerbsfähig ist“, sagt Jan Hedding, Co-CEO von Nokera.