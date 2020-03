GWG hinterfragt Standards beim Wohnungsbau

Die hochkomplexe Stadt von heute braucht einfachere Lösungen, besonders, wenn es um den Wohnungsbau geht. Daher schufen GWG München und der Bund Deutscher Architekten, Kreisverband München-Oberbayern, eine gemeinsame Arbeitsgruppe: „Neue Standards im Wohnungsbau“. Diese fordert nicht weniger als eine neue Baukultur: einfacher, intelligenter und vor allem kooperativer. Es geht darum, scheinbar widerstrebende Forderungen aufzulösen: Wie kommen Qualität und Kosten, Vielfalt und Normen zusammen?

GWG München und BDA Kreisverband München-Oberbayern stellen den Status Quo in Frage. Ein Dutzend Thesen der Arbeitsgruppe „Neue Standards im Wohnungsbau“ versuchen, verhärtete Normen aufzubrechen und in Qualitäten zu verwandeln. Der Weg dahin: Mut zur Mischung, Mut zur Dichte, Mut zur Lücke.



Vertreter der Arbeitsgruppe – Christian Amlong (Geschäftsführer, Sprecher der Geschäftsführung der GWG München), Gerda Peter (Geschäftsführerin der GWG München), Ole Beißwenger (Prokurist und Abteilungsleiter Neubau und technische Bestandsbewirtschaftung bei der GWG München), Peter Scheller (Geschäftsführer von Palais Mai Gesellschaft von Architekten und Stadtplanern mbH) und Sebastian Rickert (Partner bei Maier Neuberger Architekten GmbH) – diskutierten diese Thesen unlängst mit hochrangigen Vertretern aus Politik und Verbänden: Gottfried Weiß, Ministerialrat, Bayerisches Ministerium für Wohnen Bauen und Verkehr, Ulrike Klar, Stadtdirektorin, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Landeshauptstadt München, Christine Degenhart, Präsidentin, Bayerische Architektenkammer, Hans Maier, Vorstand des VdW Bayern sowie Prof. Dr. Thomas Jocher, Baukostensenkungskommission.



„Wir wollen nicht einfach ein Thesenbuch veröffentlichen, sondern wir wollen den Kontakt zur Öffentlichkeit suchen, um den Wohnungsbau wirklich menschennäher zu gestalten“, erklärt Christian Amlong (Geschäftsführer, Sprecher der Geschäftsführung der GWG München) das Ziel der Veranstaltung. Die Runde diskutierte u. a. über eine höhere Flexibilität. „Wir benötigen mehr Flexibilität und weniger Regulierung, z.B. beim Vergabewesen, bei neuen Wohnungstypologien und bei den Förderrichtlinien, damit individuelle, zukunftsfähige Wohnanlagen entstehen können“ sagt Gerda Peter (Geschäftsführerin der GWG München). Mehr Offenheit braucht es auch bei den Baunormen (Barrierrefreiheit, Nutzungsmix, Besonnung, Abstandsflächen usw.). Hier schlägt die Arbeitsgruppe eine 80/20-Regel vor. Wenn 80 Prozent der Normen eingehalten werden, dürfen 20 Prozent frei ausgelegt werden. Weitere Thesen des Abends waren: viel Kleingewerbe für lebendige Quartiere mit guter Nahversorgung, mehr bauliche Dichte für städtisches Flair, Mobilitätskonzepte für umweltfreundlichen Transport und Mut zur Gestaltung von Gebäuden wie Freianlagen. Nicht zuletzt soll der sozialen Mischung Rechnung getragen werden, indem in guten Lagen einkommensorientierter Wohnungsbau gefördert wird.



Fazit

Standards und Auflagen im Wohnungsbau hatten ein spezifisches und meist gutes, richtiges Motiv. Erst durch die Kombination und die Pflicht, alle Anforderungen gleichzeitig erfüllen zu müssen, entsteht eine Uniformität, eine scheinbare Perfektion von Einzelgebäuden oder Quartieren, die von Anwohnerinnen und Anwohnern und Passanten oft als monoton empfunden wird. Zudem wirken Auflagen und Standards als massive Kostentreiber, vor allem in der Kombination der Erfüllung sämtlicher unterschiedlicher Belange.



Um den wachsenden Herausforderungen im Städte- und Wohnungsbau gerecht zu werden, braucht es weniger Regeln und mehr Flexibilität. Dies bedeutet nicht das Ende des Perfektionismus, es öffnet vielmehr neue Perspektiven für hochwertige und für die Bewohnerinnen und Bewohner identitätsstiftende Wohnanlagen und lebenswerte Quartiere. Eine solche Baukultur verlangt auch ein neues Verständnis von Zusammenarbeit und Maßstäblichkeit, die nur gemeinsam im Dialog mit allen beteiligten Akteurinnen und Akteuren gelingen kann: Wohnungsbauunternehmen, Ministerium, Landeshauptstadt München und Verbände. Die Bereitschaft zu dieser Art der Kooperation zeigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Podiumsdiskussion deutlich.