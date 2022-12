GWG feiert Baufortschritt für Holz-Hybrid-Projekt in Sindelfingen

Die GWG-Gruppe feierte gestern den Baufortschritt für ihr erstes Holz-Hybridhaus. Gemeinsam mit Projektbeteiligten und der Sindelfinger Bürgermeisterin für Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen, Dr. Corinna Clemens, stellte das Unternehmen die Fortschritte auf der Baustelle in Sindelfingen-Maichingen vor.

