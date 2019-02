GWG erhält Grundstück an der Klarastraße

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GWG München erhält das Grundstück Klarastraße 11 zur Umsetzung eines Bauvorhabens mit zirka 23 Wohneinheiten im München Modell-Miete. Dies hat der Stadtplanungsausschuss jetzt beschlossen. Dadurch soll der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt Rechnung getragen und bezahlbarer Wohnraum für untere und mittlere Einkommensgruppen langfristig gesichert werden.

Nachdem die GWG München im April 2015 bereits für das an die Klarastraße 11 angrenzende Grundstück in der Marsstraße (ehemals Nr. 76) zur Schaffung von 21 Wohneinheiten im Kommunalen Wohnungsbauprogramm – Teilprogramm B ausgewählt worden ist, kann nunmehr ein erheblich umfangreicheres Wohnungsbauvorhaben auf der Gesamtfläche Marsstraße 76/Klarastraße 11 mit insgesamt 44 Wohneinheiten realisiert werden.



Derzeit befindet sich auf dem Grundstück Klarastraße 11 noch ein Betriebshof der städtischen Straßenreinigung. Dieser Betriebshof bleibt mittelfristig bis zu seinem Abzug in das Kreativquartier an der Dachauer Straße auf einer Restfläche des Grundstücks erhalten. Damit jedoch das Gesamtvorhaben zügig umgesetzt werden kann, erfolgt eine abschnittsweise Bebauung des Areals. Beide Nutzungen können auf dem Grundstück untergebracht werden und sind miteinander verträglich. Nach der Absiedlung des Betriebshofes wird auch die letzte verbleibende Teilfläche bebaut. Im nächsten Schritt führt die GWG München das weitere Planungsverfahren zügig durch. Der Baubeginn ist für Mai 2020 vorgesehen.