GW Real entwickelt für 80 Millionen Euro in Jena

Als einen „Meilenstein für die Entwicklung Jenas im Bereich der digitalen Wirtschaft“ hat Wilfried Röpke, Chef der Jenaer Wirtschaftsförderungsgesellschaft, das nun in trockene Tücher gebrachte Vorhaben der GW Real GmbH bezeichnet: Die Frankfurter werden in der thüringischen Universitätsstadt nicht nur ein neues Hauptquartier für den Softwarehersteller Intershop bauen, sondern vis-à-vis ein gläsernes Hochhaus errichten, für dessen Flächen sich – nach Auskunft des Investors – mehrere Technologie-Unternehmen interessieren. GW Real hatte die beiden, sich unmittelbar gegenüberliegenden Grundstücke mit in Summe 4.400 m² von der Kommunalen Immobilien Jena-Gesellschaft erworben. Das Projektvolumen gibt GW Real-Geschäftsführer Christian Graf von Wedel mit 80 Millionen Euro an.

Die geplante Umgestaltung des erworbenen Areals zwischen Steinweg und Frauengasse wird Jenas östlicher Innenstadt eine neue Skyline bescheren. Auf dem Grundstück Richtung Frauengasse zeigt die Animation einen Glasturm, der im oberen Drittel unterbrochen ist und seinen würfelförmigen „Kopf“ quasi auf Stelzen trägt. Der lichte Tower korrespondiert mit einem ebenfalls gläsernen, aber niedrigeren Gebäude (am Steinweg). Den größten Teil der dort geplanten 8.500 m² hat sich das Softwareunternehmen Intershop qua Zehn-Jahres-Vertrag gesichert. Mit der Baugenehmigung kalkuliert GW Real noch Ende des Jahres, mit der Fertigstellung in zwei Jahren.



Der Glastower, veranschlagt auf 20.000 m², wird noch etwas länger benötigen, da für den Grund und Boden (aktuell noch Parkplatz) zunächst ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden muss. Die Genehmigung für Bau und Mischnutzung durch Office und Einzelhandel könnte bei gutem Durchlauf Anfang 2019 auf dem Tisch liegen.