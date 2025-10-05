Guys on the Ground erweitert sein Geschäftsfeld

Rainer Schlereth und Thomas Heidelberger werden gemeinsam Guys On The Ground Asset Management (GOTG AM) auf. Mit einem 25-köpfigen Team an den Standorten Frankfurt, Mainz und Berlin bietet das Unternehmen strategisches und operatives Asset Management für institutionelle Investoren – mit Fokus auf ESG und Repositionierung.

.

GOTG AM wendet sich vor allem an Investoren, die Portfolios nicht nur verwalten, sondern aktiv entwickeln wollen. Die Schwerpunkte liegen auf strategischem Portfoliomanagement, operativem Asset Management, ESG-konformen Prozessen und Repositionierungsstrategien – sowohl in eigenen Projekten als auch im Rahmen externer Mandate institutioneller Investoren.



Schlereth hatte 2021 Guys on the Ground gegründet, die nun durch die strategische Partnerschaft mit Heidelberger verstärkt im Asset Management tätig werden will. Thomas Heidelberger ist derzeit CEO der Reicon Consulting GmbH und verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Asset Management.



Thomas Heidelberger, der maßgeblich verantwortlich für den neuen Asset Management-Bereich sein wird, kommentiert: „Gerade im aktuellen Marktumfeld braucht es klare Entscheidungen und belastbare Strukturen. Genau das bieten wir unseren Investoren. Operatives Know-how, strategische Tiefe und echte Umsetzungskompetenz werden wir direkt vor Ort einsetzen, um die Ziele unserer Kunden zu erreichen.“