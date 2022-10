Guter Gesamtumsatz auf Düsseldorfer Logistikmarkt

Der Düsseldorfer Logistikmarkt erzielt bis zum Ende des dritten Quartals mit einem Flächenumsatz von 229.000 m² eine überdurchschnittliche Bilanz, die sich 17 % über dem langjährigen Mittelwert und 45 % über dem Vorjahresresultat einordnet. Die sich abzeichnende Rezession spiegelt sich somit bislang nicht im Flächenumsatz wider. Dies ergibt eine Analyse von BNP Paribas Real Estate.

.

„Als einer der wesentlichen Treiber ist aktuell das Neubausegment zu nennen, das mit einem außerordentlich hohen Volumen von 136.000 m² (anteilig 59 %) beteiligt ist. Neben den beiden Deals von Eigennutzer Lidl in Grevenbroich (50.000 m²) und Picnic in Wülfrath (17.500 m²) aus dem ersten Halbjahr konnte in den letzten drei Monaten erneut eine im Bau befindliche Großfläche (29.600 m²) an ein Produktionsunternehmen in Wülfrath vermietet werden“, erklärt Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der BNP Paribas Real Estate GmbH. Der große Nachfrageüberhang sowie die erhöhten Baukosten haben die Mieten in der Spitze (7,20 Euro/m²; +4 %) sowie im Schnitt (5,85 Euro/m²; +2 %) im dritten Quartal weiter steigen lassen.



Dass Handelsunternehmen nach den ersten drei Quartalen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 128.000 m² (anteilig knapp 56 %) nicht nur den höchsten Umsatz generieren und die meisten Großabschlüsse beitragen, sondern auch auf die meisten Deals kommen, unterstreicht die hohen Nachfrageimpulse dieser Nutzergruppe. Auf vergleichbare Marktanteile kommen die Industrie (24 %) und Logistiker (20 %). Während im Industriesegment der Abschluss des Produktionsunternehmens in Wülfrath ins Gewicht fällt, gehören bei den Logistikern mit der Filzhut Lager + Logistik GmbH (Düsseldorf) und Rhenus Home Delivery (Hilden) zwei Vermietungen mit jeweils rund 10.000 m² zu den größten Deals. Die beiden letztgenannten Vermietungen sind zudem mitverantwortlich dafür, dass nach den Großdeals ab 20.000 m² (anteilig 35 %) aktuell ein weiterer Nachfrageschwerpunkt in der Größenkategorie zwischen 8.000 und 12.000 m² (anteilig fast 27 %) zu erkennen ist.



„Der Düsseldorfer Logistikmarkt schließt die ersten drei Quartale trotz der wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten mit einer sehr guten Zwischenbilanz ab. Hohe Nachfrageimpulse aus der Handelsbranche, mehrere Großabschlüsse und ein lebhaftes Marktgeschehen im mittelgroßen Flächensegment gehören hierbei zu den wichtigsten Faktoren. Einen limitierenden Einfluss auf die Vermietungsdynamik hat hierbei jedoch weiterhin die Angebotssituation. Dass rund 80 % des Umsatzes außerhalb des Kerngebiets stattfinden, ist als Indiz hierfür zu werten. Und auch in diesen Lagen sind Projektentwicklungen wie zum Beispiel das Logistikzentrum in Wülfrath in der Regel weit vor der Fertigstellung vermietet. Vor dem Hintergrund des Nachfrageüberhangs und der zuletzt deutlich gestiegenen Baukosten ist ein weiterer leichter Anstieg des Mietpreisniveaus in den kommenden Monaten nicht auszuschließen“, sagt Bastian Hafner, Head of Logistics & Industrial Advisory der BNP Paribas Real Estate GmbH.